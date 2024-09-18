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11:20, 18 сентября 2024Экономика

Пашинян рассказал о торговле Армении с Россией и Европой

Пашинян: Армения не намерена разрывать экономические отношения с Россией

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Армения не намерена разрывать отношения с Евразийским экономическом союзом (ЕАЭС) или с Россией, но перед страной стоит задача по диверсификации экономики. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, слова которого приводит ТАСС.

«Да, мы увеличили наш товарооборот с ЕАЭС, мы хотим увеличить его и с ЕС», — заявил глава правительства. Согласно его цитате, которую приводит «Интерфакс», диверсификация экономики — это процесс, в котором власти Армении «работают как с Европейским союзом, так и с Соединенными Штатами».

Также Пашинян высказался о том, что Армения не упустит шанс стать членом ЕС, когда появится «более-менее реальная возможность вступления».

В 2022 году на фоне массированных антироссийских санкций стран Запада товарооборот РФ и Армении вырос почти вдвое, но затем в торговле стали возникать перебои, в связи с которыми в закавказской республике с одной стороны заявляли о непонятных и неожиданных претензиях к своей продукции, с другой — со стороны представителей правящей партии звучали призывы рассмотреть варианты ограничения поставок из России.

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