Пашинян рассказал о торговле Армении с Россией и Европой

Пашинян: Армения не намерена разрывать экономические отношения с Россией

Армения не намерена разрывать отношения с Евразийским экономическом союзом (ЕАЭС) или с Россией, но перед страной стоит задача по диверсификации экономики. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, слова которого приводит ТАСС.

«Да, мы увеличили наш товарооборот с ЕАЭС, мы хотим увеличить его и с ЕС», — заявил глава правительства. Согласно его цитате, которую приводит «Интерфакс», диверсификация экономики — это процесс, в котором власти Армении «работают как с Европейским союзом, так и с Соединенными Штатами».

Также Пашинян высказался о том, что Армения не упустит шанс стать членом ЕС, когда появится «более-менее реальная возможность вступления».

В 2022 году на фоне массированных антироссийских санкций стран Запада товарооборот РФ и Армении вырос почти вдвое, но затем в торговле стали возникать перебои, в связи с которыми в закавказской республике с одной стороны заявляли о непонятных и неожиданных претензиях к своей продукции, с другой — со стороны представителей правящей партии звучали призывы рассмотреть варианты ограничения поставок из России.