Пашинян заявил о желании Армении вступить в ЕС

Премьер Армении Пашинян заявил, что страна не упустит шанс вступить в ЕС

Армения не упустит шанс стать членом Европейского союза (ЕС). О желании страны вступить в ЕС заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, цитирует ТАСС.

«Когда мы увидим, что есть более-менее реальная возможность вступления в ЕС, мы не упустим момент», — сказал он.

Ранее ЦИК Армении разрешил создать инициативную группу для сбора подписей по вопросу проведения референдума о вступлении страны в ЕС. О планах Еревана провести референдум стало известно в июне этого года.

9 сентября Пашинян сообщил, что армянская сторона и Евросоюз начнут переговоры по либерализации визового режима. По его словам, Европейским фондом мира принято решение о поддержке Армении.