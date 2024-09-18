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10:42, 18 сентября 2024Бывший СССР

Пашинян заявил о желании Армении вступить в ЕС

Премьер Армении Пашинян заявил, что страна не упустит шанс вступить в ЕС

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Армения не упустит шанс стать членом Европейского союза (ЕС). О желании страны вступить в ЕС заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, цитирует ТАСС.

«Когда мы увидим, что есть более-менее реальная возможность вступления в ЕС, мы не упустим момент», — сказал он.

Ранее ЦИК Армении разрешил создать инициативную группу для сбора подписей по вопросу проведения референдума о вступлении страны в ЕС. О планах Еревана провести референдум стало известно в июне этого года.

9 сентября Пашинян сообщил, что армянская сторона и Евросоюз начнут переговоры по либерализации визового режима. По его словам, Европейским фондом мира принято решение о поддержке Армении.

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      Кристина Есикова
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