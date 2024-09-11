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17:08, 11 сентября 2024Бывший СССР

В Армении разрешили собрать подписи для референдума по вопросу вступления в ЕС

ЦИК Армении разрешил сбор подписей для проведения референдума о вступлении в ЕС

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении дала согласие на создание инициативной группы для сбора подписей по вопросу проведения референдума о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает пресс-служба ЦИК республики.

«Центральная избирательная комиссия Армении на очередном заседании 11 сентября удовлетворила заявление 51 гражданина о формировании инициативной группы с целью внесения [в парламент] законопроекта "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз" в порядке гражданской инициативы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представителем инициативной группы назначен Артак Зейналян. ЦИК разрешил организовать сбор подписей с 16 сентября по 14 ноября этого года. Для внесения проекта на обсуждение Национального собрания республики потребуются подписи 50 тысяч граждан страны.

О намерении Еревана провести референдум о вступлении Армении в ЕС стало известно в июне этого года. О возможности его проведения заявлял спикер парламента Ален Симонян.

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      Александр Курбатов
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