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17:55, 9 апреля 2024Экономика

В бывшей республике СССР захотели запретить молоко из России

В Армении призвали запретить импорт молока из России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Армения должна рассмотреть возможность прекращения импорта российского молока. Инициативу о запрете поставок продукции из РФ внес член правящей фракции премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Сисак Габриелян, его слова приводит ТАСС.

Ограничить ввоз российских товаров захотели в ответ на просьбу Россельхознадзора приостановить с 5 апреля 2023 года поставки молочной продукции из-за невозможности гарантировать безопасность этих продуктов для российских получателей со стороны армянской ветеринарной службы.

«Россия не пропускает к себе нашу молочную продукцию, их продукцию мы импортируем. Пожалуйста, решите этот вопрос. Каждый день, когда мы заходим в магазины, мы видим, что армянских продуктов стало меньше, а рынок, который запретил нам отправлять продукты, ставит свою продукцию в наших магазинах», — заявил представитель бывшей республики СССР.

По словам гендиректора Южного молочного союза Константина Синецкого, российское молоко поставляется в десятки государств — в Узбекистан, Панаму, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты и другие. Контракты в 2024 году заключаются на миллионы и десятки миллионов долларов. Исходя из объема произведенной продукции на российских предприятиях, доля, которую занимают поставки молочной продукции Армении, будет весьма незначительна, объяснил он в разговоре с НСН.

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      Вячеслав Агапов
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