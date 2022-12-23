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18:01, 23 декабря 2022Экономика

Россия рекордно нарастила товарооборот с одной страной

Вице-премьер Армении: товарооборот с Россией за 10 месяцев 2022 г. вырос более чем на 85%

Фото: Anton Vaganov / Reuters

За десять месяцев текущего года объем двусторонней торговли между Россией и Арменией составил рекордные 3,8 миллиарда долларов, что более чем на 85 процентов превышает показатели аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер страны Мгер Григорян, его слова приводит ТАСС.

В данный период Армения нарастила импорт российских товаров на 2,1 миллиарда долларов, что на 53 процента больше в годовом выражении. При этом экспорт продукции в Россию вырос в 2,5 раза — по словам вице-премьера страны, объемы торговли оцениваются в 1,7 миллиарда долларов.

В 2022 году Россия увеличила товарооборот со странами бывшего СССР, Латинской Америки, а также с Китаем и Ираном. Параллельно резко снизились объемы торговли с Японией, США и рядом стран Европы.

После начала военных действий на Украине россияне стали чаще открывать счета в армянских банках и переводить в страну свои средства. За первые десять месяцев текущего года россияне перевели в Армению в общей сложности 2,8 миллиарда долларов, что почти в четыре раза превышает значения за аналогичный период 2021 года, указывал ранее местный Центробанк. Благодаря этому армянский драм с начала 2022 года вырос более чем на 22 процента, став мировым лидером по росту к американской валюте. На этом фоне регулятор Армении улучшил прогнозы роста экономики страны с 4,9 до 12,9 процента.

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Мария Грушко
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