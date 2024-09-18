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10:27, 18 сентября 2024Бывший СССР

В Армении предотвратили попытку узурпации власти

В Армении арестовали трех человек, готовившихся узурпировать власть

Фото: Ani Djaferian / Zuma Press / Globallookpress.com

В Армении группа из семи человек готовилась узурпировать власть, трое из них арестованы. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения» со ссылкой на службу нацбезопасности.

При обыске дома арестованных было найдено холодное и огнестрельное оружие, а также патроны. Сообщается, что некоторые члены группировки прошли платную подготовку на базе в Ростове-на-Дону, четверо оставшихся участников группы объявлены в розыск.

Ранее в Армении заявили о неготовности дружить со всеми против России. Лидер оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян отметил, что визит делегации оппозиционного блока в Донецкую народную республику (ДНР) носит гуманитарный характер.

До этого Теванян посетил ДНР. Он сообщил, что визит является «месседжем, что в Армении есть силы, которые за укрепление армяно-российских отношений».

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      Илья Таксюр
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