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07:39, 16 сентября 2024Бывший СССР

Армянский оппозиционер посетил ДНР

Армянский оппозиционер Теванян посетил ДНР
СюжетРеферендум на Донбассе:

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Армянский оппозиционер, лидер блока «Мать Армения» Андраник Теванян посетил ДНР вместе с делегацией и встретился с парламентариями, сообщает РИА Новости.

По его словам, визит является «месседжем, что в Армении есть силы, которые за укрепление армяно-российских отношений». Теванян заявил, что визит в ДНР был организован по приглашению местной армянской общины.

Делегация оппозиционера и местные власти также обменялись мнениями «по поводу недопущения в Армении развития таких негативных последствий как на Украине».

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении дала согласие на создание инициативной группы для сбора подписей по вопросу проведения референдума о вступлении страны в Европейский союз (ЕС).

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      Сергей Грехов
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