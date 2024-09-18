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00:47, 18 сентября 2024Россия

В Брянской области сбили еще три беспилотника

Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожили еще три беспилотника

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы ПВО Министерства обороны России уничтожили над регионом еще три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На место прибыли оперативные и экстренные службы.

Ранее Богомаз заявил, что над регионом уничтожен украинский БПЛА. Он написал, что в регионе пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку с применением дронов.

16 сентября стало известно, что Курская область подверглась атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). ПВО сбила беспилотник противника над регионом. Подробности случившегося не уточнялись, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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      Марина Совина
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