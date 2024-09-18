В Брянской области сбили еще три беспилотника

Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожили еще три беспилотника

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы ПВО Министерства обороны России уничтожили над регионом еще три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На место прибыли оперативные и экстренные службы.

Ранее Богомаз заявил, что над регионом уничтожен украинский БПЛА. Он написал, что в регионе пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку с применением дронов.

16 сентября стало известно, что Курская область подверглась атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). ПВО сбила беспилотник противника над регионом. Подробности случившегося не уточнялись, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

