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15:42, 18 сентября 2024Наука и техника

В Европе исправят неполадку ракеты Ariane 6

SpaceNews: неполадку верхней ступени ракеты Ariane 6 исправят

Фото: ESA / Manuel Pedoussaut / Handout / Reuters

Неполадку верхней ступени, наблюдавшуюся в ходе первого пуска ракеты Ariane 6, планируется исправить обновлением программного обеспечения. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание напоминает, что в ходе первого пуска двигатель Vinci верхней ступени не смог повторно включиться, в результате чего ступень осталась на околоземной орбите, а не зашла в плотные слои атмосферы. Проведенное специалистами расследование показало, что неполадки возникли в результате программного ограничения на предел измерения температуры в одном из датчиков ступени.

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В совместном заявлении Европейского космического агентства и Французского космического агентства, а также компаний ArianeGroup и Arianespace говорится, что никаких препятствий для второго пуска нового носителя в конце года не обнаружено.

В июле гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что успешный запуск ракеты Ariane 6 означает завершение «кризиса запуска».

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      Иван Потапов
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