В Госдуме отреагировали на стрельбу у офиса Wildberries и напомнили о «методе Лукашенко»

В Госдуме отреагировали на стрельбу в центре Москвы. Положить конец криминалу призвала депутат Нина Останина в Telegram.
18 сентября группа мужчин открыла огонь около головного офиса компании Wildberries (WB).
Останина заявила о необходимости вернуть порядок на улицы. В этой связи она напомнила о некоем методе «батьки [президента Белоруссии Александра] Лукашенко». Депутат заявила о высокой эффективности этого способа противодействия преступности. В чем именно заключается «метод Лукашенко», она не пояснила.
По последним данным, жертвами стрельбы у центрального офиса WB стали два человека. Очевидцы описали участников конфликта с одной из сторон как «бородачей». Вместе с ними был замечен Владислав Бакальчук — муж основателя WB Татьяны Бакальчук, с которым она начала бракоразводный процесс.