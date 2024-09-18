В Госдуме отреагировали на стрельбу у офиса Wildberries и напомнили о «методе Лукашенко»

Депутат ГД Останина о стрельбе у офиса WB: пора заканчивать с криминалом

В Госдуме отреагировали на стрельбу в центре Москвы. Положить конец криминалу призвала депутат Нина Останина в Telegram.

18 сентября группа мужчин открыла огонь около головного офиса компании Wildberries (WB).

Останина заявила о необходимости вернуть порядок на улицы. В этой связи она напомнила о некоем методе «батьки [президента Белоруссии Александра] Лукашенко». Депутат заявила о высокой эффективности этого способа противодействия преступности. В чем именно заключается «метод Лукашенко», она не пояснила.

По последним данным, жертвами стрельбы у центрального офиса WB стали два человека. Очевидцы описали участников конфликта с одной из сторон как «бородачей». Вместе с ними был замечен Владислав Бакальчук — муж основателя WB Татьяны Бакальчук, с которым она начала бракоразводный процесс.