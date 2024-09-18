В Киеве рассказали о связи Зеленского с покушением на Трампа

Депутат Дубинский: безнаказанность Зеленского спровоцировала покушение на Трампа

Безнаказанная репрессивная политика президента Украины Владимира Зеленского привела к нормализации политического насилия в глазах сторонников Киева на Западе, в том числе подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райана Уэсли Раута. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, передает РИА Новости.

По словам парламентария, власти стран Запада сами поощряют политические репрессии на Украине за счет полного невнимания к нарушениям прав человека. Таким образом, сторонники Киева ожидают такой же безнаказанности со стороны своих властей.

15 сентября на Трампа планировал совершить покушение житель штата Северная Каролина, 58-летний Райан Уэсли Раут. Выяснилось, что злоумышленник является ярым сторонником Украины, и даже агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион» ВСУ.

Республиканцы в Конгрессе США призвали Секретную службу обеспечить Трампу такую же охрану и защиту, как у действующего американского лидера Джо Байдена.