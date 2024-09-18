В ЛНР заявили об оттягивании войск ВСУ к реке Оскол

Марочко: ВСУ оттягивают войска к реке Оскол из-за наступления ВС России

Подразделения ВСУ оттягивают войска к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу из-за наступления ВС России под Купянском. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«За истекшие сутки ВС РФ продолжали действия наступательного характера в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Новоосиновое, Глушковка, Кругляковка и Лозовая», — подчеркнул он.

По словам Марочко, украинские бойцы, теряя позиции, пытаются оттягивать силы и средства к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу, создавая плацдарм на правом берегу.

Накануне Марочко сообщил, что Вооруженные силы России заняли более выгодные позиции, отодвинув ВСУ в районе реки Каменка восточнее Северска в ДНР. Он также добавил, что ВСУ были выбиты с позиций вдоль железнодорожного полотна и отброшены в лесополосу.

14 сентября Андрей Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины предприняли попытку контратаки под Кременной в Луганской народной республике после продвижения Вооруженных сил России у Серебрянского лесничества.

Ранее украинский военный эксперт Константин Машовец заявил, что Вооруженные силы России приблизились к перерезанию трассы, ведущей от поселка Боровая к Купянску