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11:23, 18 сентября 2024Силовые структуры

В российском регионе молодой человек ударил подростка ножом в грудь из-за лошади

В Дагестане молодой человек пырнул подростка ножом в грудь из-за лошади

Фото: Кирилл Пономарев / Лента.ру

В Дагестане 19-летний молодой человек ударил 17-летнего подростка ножом в грудь из-за лошади. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике.

По данным правоохранителей, ЧП произошло 16 сентября в поселке Красноармейск. Фигурант поссорился с пострадавшим на проспекте Казбекова и пырнул его ножом в грудь. В результате подросток был госпитализирован с ранением груди. Нападавшего доставили в отдел полиции. В отделе он рассказал о том, что его старший брат продал лошадь старшему брату пострадавшего за 40 тысяч рублей, но родственник потерпевшего за животное так и не заплатил. При очередной встрече между двумя младшими братьями произошла ссора из-за неуплаченного долга, во время которой молодой человек и ударил подростка ножом.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении студентки из города Кулебаки, которая несколько раз ударила ножом в живот однокурсницу.

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      Анна Габай
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