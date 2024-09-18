Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:58, 18 сентября 2024Экономика

В Россию пришли заморозки

Синоптик Леус: ночные заморозки пришли в Оренбуржье и Башкирию ЕТР

Фото: Daniel Vogl / Globallookpress.com

Минувшей ночью на среду, 18 сентября, среди регионов Европейской части России (ЕТР) заморозки отмечались в Оренбургской и Самарской областях, а также в Башкирии. Об этом у себя в Telegram-канале сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Холоднее всего было в селе Кананикольское в Башкирии, где температурный минимум составил минус 4,1 градуса. Отмечается, что в селе заморозки фиксируются второй день подряд. В Оренбургской области температура опускалась до минус 2,3 градуса, в Самарской — до минус 1,9 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что среда, 18 сентября, станет последним жарким днем аномально теплой московской осени. В этот день температура воздуха в столице будет держаться на уровне плюс 24-26 градусов, по области ожидается плюс 22-27 градусов. В четверг, 19 сентября, ожидается плюс 21-23 градуса.

По данным синоптиков Росгидромета, в столичном регионе температура выше климатической нормы сохранится вплоть до начала астрономической осени, 22 сентября.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могли ударить по «суперхранилищу ракет» в Торопце. Бывший зам Шойгу уверял, что объект выдержит даже ядерный взрыв

      Стало известно о новом назначении участника программы «Время героев» Сайбеля

      В России запустили платформу для сотрудничества авторов и брендов

      Российский депутат показал цены в магазине и столовой Госдумы

      Стало известно о первом столкновении с танком Leopard в Курской области

      Очевидец конфликта у центрального офиса Wildberries рассказал о «ввалившихся бородачах»

      МВД назвало число находящихся в России мигрантов

      С отца Киркорова взыскали долг по налогам

      Журова прокомментировала заявку Загитовой на грант на ледовое шоу

      В Европе исправят неполадку ракеты Ariane 6

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше