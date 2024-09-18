В Россию пришли заморозки

Синоптик Леус: ночные заморозки пришли в Оренбуржье и Башкирию ЕТР

Минувшей ночью на среду, 18 сентября, среди регионов Европейской части России (ЕТР) заморозки отмечались в Оренбургской и Самарской областях, а также в Башкирии. Об этом у себя в Telegram-канале сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Холоднее всего было в селе Кананикольское в Башкирии, где температурный минимум составил минус 4,1 градуса. Отмечается, что в селе заморозки фиксируются второй день подряд. В Оренбургской области температура опускалась до минус 2,3 градуса, в Самарской — до минус 1,9 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что среда, 18 сентября, станет последним жарким днем аномально теплой московской осени. В этот день температура воздуха в столице будет держаться на уровне плюс 24-26 градусов, по области ожидается плюс 22-27 градусов. В четверг, 19 сентября, ожидается плюс 21-23 градуса.

По данным синоптиков Росгидромета, в столичном регионе температура выше климатической нормы сохранится вплоть до начала астрономической осени, 22 сентября.