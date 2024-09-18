Ларри Джонсон: российские ракеты способны уничтожить военные объекты США

Российские гиперзвуковые ракеты способны поразить американские военные объекты. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

По словам эксперта, у Вашингтона нет рабочего гиперзвукового оружия. «Мы говорим о том, чтобы выступить против русских, у которых есть три варианта этого вооружения. Они могут уничтожить корабли, они могут уничтожить любые наши военные цели», — сказал он.

Аналитик подчеркнул, что России единственной удалось разработать ракету, которая движется в десять раз быстрее звука и может маневрировать благодаря линиям связи.

Ранее Джонсон выразил мнение, что Вооруженным силам Украины не хватает техники, оружия и боеприпасов для ведения конфликта с Россией. Он уточнил, что именно поэтому Киев умоляет западные страны увеличить военные поставки.