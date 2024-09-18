Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:04, 18 сентября 2024Мир

В США заявили о способности российских ракет уничтожить американские военные объекты

Ларри Джонсон: российские ракеты способны уничтожить военные объекты США
Стрельба гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Стрельба гиперзвуковой ракетой «Циркон». Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские гиперзвуковые ракеты способны поразить американские военные объекты. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

По словам эксперта, у Вашингтона нет рабочего гиперзвукового оружия. «Мы говорим о том, чтобы выступить против русских, у которых есть три варианта этого вооружения. Они могут уничтожить корабли, они могут уничтожить любые наши военные цели», — сказал он.

Аналитик подчеркнул, что России единственной удалось разработать ракету, которая движется в десять раз быстрее звука и может маневрировать благодаря линиям связи.

Ранее Джонсон выразил мнение, что Вооруженным силам Украины не хватает техники, оружия и боеприпасов для ведения конфликта с Россией. Он уточнил, что именно поэтому Киев умоляет западные страны увеличить военные поставки.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      У офиса Wildberries возле Кремля произошла стрельба. Есть погибшие и раненые, среди них — бойцы ММА

      Россиян научили правильно готовить суп

      Минобороны показало кадры ракетной атаки «Аллигатора» на бронетехнику ВСУ под Курском

      Никита Пресняков опроверг информацию о разводе

      Турист помочился на пляже курорта Таиланда и привлек внимание мэра

      Подельник экс-замглавы Минобороны России отказался признавать вину в даче взятки

      Россия распространила в ОБСЕ данные об уничтожении Киевом мирных жителей

      Google избежала огромного штрафа

      Стало известно о попытке подельника экс-замглавы Минобороны России обмануть следователей

      Познер раскрыл формат возвращения на Первый канал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше