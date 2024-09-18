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19:27, 18 сентября 2024Бывший СССР

В Сумской области сообщили об эвакуации нескольких тысяч местных жителей

Глава Сумской ОВА Артюх: из Шосткинского района вывезли около 6 тыс. жителей

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Из Шосткинского района Сумской области эвакуировались несколько тысяч человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх.

Руководитель ОВА уточнил, что всего из района к настоящему моменту вывезли около шести тысяч жителей, из которых 2,5 тысячи — дети.

Ранее украинские власти объявляли обязательную эвакуацию из нескольких населенных пунктов Сумской области. Население начали вывозить из Глухова, Свессы и Эсмани. До этого Артюх призывал население приграничных районов региона эвакуироваться без промедления.

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      Алевтина Запольская
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