В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из Глухова, Свессы и Эсмани

В Сумской области Украины объявили обязательную эвакуацию из трех населенных пунктов. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.

«В Шосткинском районе объявлена обязательная эвакуация из трех населенных пунктов: Глухова, Свессы и Эсмани», — уточнили в Сумской ОВА.

Вопросы первого этапа эвакуации местные власти обсудили в ходе выездного заседания координационного штаба.

30 августа глава Сумской ОВА Владимир Артюх призвал население приграничных районов региона эвакуироваться без промедления. По его словам, в соседних областях для тех, кто эвакуируется, было подготовлено жилье.

В конце августа также стало известно об эвакуации населения из подконтрольных армии Украины Покровска и Мирнограда. Информацию об этом подтвердил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.