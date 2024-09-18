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19:36, 18 сентября 2024Силовые структуры

Выступающий против СВО россиянин списался с польской разведкой и сел в колонию

Суд вынес приговор работнику ОПК за переписку с разведкой Польши
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Пензенский областной суд приговорил к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы 35-летнего работника оборонного предприятия Станислава Скшетуского за переписку с представителем польской разведки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства с целях оказания содействия в деятельности против безопасности России»).

Суд установил, что житель города Заречный, работавший на режимном предприятия, опасался призыва в Вооруженные силы России и был противником проведения специальной военной операции (СВО), уточнили «Ленте.ру» в Генпрокуратуре России и предоставили видео из зала суда.

На кадрах виден подсудимый, которого ведет конвой на оглашение приговора.

Скшетуский в конце ноября 2023 года пытался списаться с польской разведкой, чтобы за предоставление политического убежища передать ей секретные данные об оборонном предприятии. Однако его действия пресекли российские спецслужбы.

На суде россиянин признал свою вину. При назначении наказания суд принял во внимание его раскаяние, наличие малолетнего ребенка и сотрудничество со следствием. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в условиях вооруженного конфликта.

10 сентября сообщалось, что суд приговорил к четырем годам колонии общего режима жительницу Адыгеи Людмилу Тульскую за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ) на конфиденциальной основе.

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      Любовь Ширижик
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