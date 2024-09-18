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23:40, 18 сентября 2024Мир

В Белом доме заявили о непричастности США к взрывам в Ливане

Белый дом: США «никоим образом» не причастны к взрывам в Ливане
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Chris Kleponis / Global Look Press

Вашингтон «никоим образом» не причастен к взрывам, прогремевшим в Ливане, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, США предпринимают меры по недопущению открытия «второго фронта» ближневосточного конфликта на границе с Ливаном. «Мы никоим образом не были вовлечены в данные события, которые произошли вчера и сегодня», — подчеркнул он.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен также заявил, что США не причастны к взрывам пейджеров в Ливане. Важно избегать шагов к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, отметил он.

Масштабная детонация средств связи произошла в нескольких региона страны. Предположительно, пейджеры участников «Хезболлы» были взломаны израильскими военными.

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      Марина Совина
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