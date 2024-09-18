В Госдуме оценили положение российских видеосервисов после начала замедления YouTube

Хинштейн: своими действиями YouTube помогает развиваться российским аналогам

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн оценил положение российских видеосервисов после начала замедления YouTube в РФ. В посте, опубликованном в Telegram, он заявил, что своими действиями зарубежная платформа помогает развиваться российским аналогам.

«Своими действиями YouTube дает хороший толчок для развития отечественным аналогам, которые, как мы видим, используя его, налаживают свою работу, совершенствуют платформы, делая их удобнее не только для пользователей, но и для контентмейкеров и рекламодателей», — написал Хинштейн.

По словам депутата, у российских видеоплатформ «все еще много работы, но отрицать вектор их роста сложно».

13 сентября сообщалось, что скорость работы YouTube для россиян снизилась до рекордно низкого уровня. Аналитик Эльдар Муртазин выразил уверенность в том, что технические проблемы с сервисом будут продолжаться.

В конце июля Хинштейн предупредил о снижении скорости загрузки видеохостинга YouTube в России. Мера была принята против администрации сервиса, которая, как отметил депутат, нарушает российское законодательство.