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18:12, 18 сентября 2024Бывший СССР

Захарова обвинила Кишинев в дискриминации молдаван

Мария Захарова заявила о дискриминации молдаван со стороны Кишинева
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о дискриминации молдаван в России со стороны Кишинева. Об этом сообщает издание Noi.md.

Поводом для высказывания стало сокращение избирательных участков в России для голосования на референдуме о вступлении Молдавии в ЕС и на выборах президента республики в октябре.

По словам Захаровой, право молдаван голосовать в России дает им возможностью высказываться по важнейшим вопросам жизни своей страны. Факт сокращения избирательных участков со стороны правительства Молдавии она назвала «вопиющим нарушением прав человека и норм демократии».

ЦИК Молдавии открыл всего пять избирательных участков на территории России при зарегистрированных восьми тысячах избирателей. Например, в Италии, где участие в выборах примут две тысячи человек, будет организовано 60 избирательных участков.

Ранее Мария Захарова пообещала отвечать на любые антироссийские заявления Кишинева.

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      Сергей Болиев
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