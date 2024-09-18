Захарова обвинила Кишинев в дискриминации молдаван

Мария Захарова заявила о дискриминации молдаван со стороны Кишинева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о дискриминации молдаван в России со стороны Кишинева. Об этом сообщает издание Noi.md.

Поводом для высказывания стало сокращение избирательных участков в России для голосования на референдуме о вступлении Молдавии в ЕС и на выборах президента республики в октябре.

По словам Захаровой, право молдаван голосовать в России дает им возможностью высказываться по важнейшим вопросам жизни своей страны. Факт сокращения избирательных участков со стороны правительства Молдавии она назвала «вопиющим нарушением прав человека и норм демократии».

ЦИК Молдавии открыл всего пять избирательных участков на территории России при зарегистрированных восьми тысячах избирателей. Например, в Италии, где участие в выборах примут две тысячи человек, будет организовано 60 избирательных участков.

Ранее Мария Захарова пообещала отвечать на любые антироссийские заявления Кишинева.