В МИД России пообещали ответить на русофобные заявления молдавских властей

Захарова заявила, что Москва не оставит без реакции русофобные заявления властей Молдавии

В МИД России пообещали ответить на антироссийские, граничащие с «откровенной русофобией», заявления властей Молдавии. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости

«Дошло до того, что некоторые депутаты от правящей партии "Действие и солидарность" озвучивают в парламенте призывы признать Россию, как они говорят, "террористическим режимом". Мы фиксируем подобные антироссийские заявления, они не будут оставаться без реакции», — сказала Захарова на брифинге.

Она также отметила, что Москва наблюдает за протестной активностью в Молдавии. «Не буду комментировать действия властей республики по подавлению протестов, это дело молдавского народа — давать оценки тому, насколько преследование оппозиции и силовые разгоны мирных акций вписываются в понятие демократии», — заявила официальный представитель МИД России.

Захарова добавила, что Москву настораживает раскручиваемый в Молдавии тезис о «российской угрозе». По ее мнению, цель таких действий — подготовить общество к увеличению расходов на оборону и оправдать сотрудничество с НАТО и Евросоюзом ради «для защиты молдавского нейтралитета».

16 октября в Кишиневе произошли стычки между полицией и сторонниками партии «Шор», выступающими против действующей в стране власти. В связи с этим оппозиция обвинила президента страны Майю Санду в диктатуре и нарушении Конституции.