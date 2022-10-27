Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:17, 27 октября 2022Бывший СССР

В МИД России пообещали ответить на русофобные заявления молдавских властей

Захарова заявила, что Москва не оставит без реакции русофобные заявления властей Молдавии

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В МИД России пообещали ответить на антироссийские, граничащие с «откровенной русофобией», заявления властей Молдавии. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости

«Дошло до того, что некоторые депутаты от правящей партии "Действие и солидарность" озвучивают в парламенте призывы признать Россию, как они говорят, "террористическим режимом". Мы фиксируем подобные антироссийские заявления, они не будут оставаться без реакции», — сказала Захарова на брифинге.

Она также отметила, что Москва наблюдает за протестной активностью в Молдавии. «Не буду комментировать действия властей республики по подавлению протестов, это дело молдавского народа — давать оценки тому, насколько преследование оппозиции и силовые разгоны мирных акций вписываются в понятие демократии», — заявила официальный представитель МИД России.

Захарова добавила, что Москву настораживает раскручиваемый в Молдавии тезис о «российской угрозе». По ее мнению, цель таких действий — подготовить общество к увеличению расходов на оборону и оправдать сотрудничество с НАТО и Евросоюзом ради «для защиты молдавского нейтралитета».

16 октября в Кишиневе произошли стычки между полицией и сторонниками партии «Шор», выступающими против действующей в стране власти. В связи с этим оппозиция обвинила президента страны Майю Санду в диктатуре и нарушении Конституции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Киев заявил о поражении объектов энергетики в центре Украины
Украина потребовала кассетные боеприпасы от США и Европы
Разбойное нападение мужчины с ножом на российскую пенсионерку попало на видео
Мэттью Перри извинился за высказывания в адрес Киану Ривза
Россия пригрозила ЕС ответом в случае конфискации ее замороженных резервов
Российские войска отразили наступления ВСУ на трех направлениях
Лукашенко рассказал об одежде исключительно белорусских брендов в гардеробе
Европа объявила о замещении всего не поставленного из России газа
Россия не приняла решение о продлении продуктовой сделки
Израиль заявил о невозможности поставок ПВО на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.