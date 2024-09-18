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16:17, 18 сентября 2024Мир

Захарова заявила о наступлении диктатуры в США

Захарова: в США наступила диктатура, и вопрос в возможности вернуться к норме

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

В США уже наступила диктатура, и вопрос лишь состоит в возможности вернуться к норме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«На мой взгляд, диктатура [в США] уже наступила, вопрос уже в степени — будет ли это абсолютно разрушающая для США история, или они все-таки попытаются бороться за возвращение в нормальность», — сказала российский дипломат.

Ранее Захарова заявила, что «разгул цензуры в США оспаривает структуру». Так она прокомментировала ограничение работы российских медиахолдингов на территории Штатов.

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      Виктория Кондратьева
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