В МИД высказались о цензуре в США на фоне ограничений работы российских медиахолдингов

МИД РФ: Россия не питает иллюзий, что разгул цензуры в США оспаривает структуру

Представитель МИД Мария Захарова высказалась о цензуре в США на фоне ограничений работы российских медиахолдингов. Ее слова приводит Telegram-канал ТАСС.

«РФ не питает иллюзий, что разгул цензуры в США оспаривает структуру», — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции против главного редактора RT Маргариты Симоньян и ее заместителей.

Позже стало известно, что США также ввели полные блокирующие санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Минфин страны выпустил генеральную лицензию, предписывающую завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября.