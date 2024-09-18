Защита фигуранта дела о хищении миллиарда рублей у Минобороны России оспорит его арест

Защита главы «ЕРМС Сибири» Безрукова оспорит его арест по делу о хищении

Защита генерального директора «ЕРМС Сибири» Романа Безрукова, проходящего по уголовному делу о хищении почти миллиарда рублей у Минобороны России, намерена оспорить его арест. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат предпринимателя Михаил Стромилов заявил агентству, что будет ходатайствовать о замене меры пресечения на домашний арест. Стромилов рассказал, что у его подзащитного диагностирован эндопротез и не гнется колено.

17 сентября Центральный районный суд Красноярска арестовал генерального директора «ЕРМС Сибири». Безруков пробудет под стражей месяц и 19 суток. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По версии следствия, в период с мая 2021 года по март 2023-го глава «ЕРСМ Сибири» и неустановленные лица вывели в теневой финансовый оборот почти миллиард рублей, выделенных в рамках исполнения госконтракта по строительству центра управления связи Минобороны. Позднее сообщалось, что хищения еще на 300 миллионов рублей при гособоронзаказе выявили в «ЕРСМ Сибири».

О задержании Безрукова стало известно 16 сентября. Он пытался сбежать от силовиков через крышу.