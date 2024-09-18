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09:17, 18 сентября 2024Ценности

Звезда «Эмили в Париже» похвасталась прессом на прогулке

Англо-американская актриса Лили Коллинз похвасталась прессом в топе на прогулке

Фото: Gotham / GC Images / Getty Images

Англо-американская актриса Лили Коллинз, сыгравшая главную роль в сериале «Эмили в Париже», похвасталась прессом на прогулке в Нью-Йорке. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Знаменитость вышла на публику, надев классические джинсы с завышенной талией и черный укороченный топ, который демонстрировал ее фигуру. Поверх упомянутых изделий звезда примерила оверсайз-пиджак.

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В качестве аксессуаров она выбрала украшения и маленькую черную сумку в форме портфеля. Свой образ она завершила укладкой и макияжем в нейтральных оттенках.

Ранее в сентябре звезда «Эмили в Париже» рассказала о любимом наряде в сериале. В интервью изданию Коллинз призналась, что образы из второй части четвертого сезона стали заметно отличаться от предыдущих.

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      Екатерина Ештокина
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