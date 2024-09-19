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18:45, 19 сентября 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев порадовался санкциям США против RT

Блогер Лебедев заявил, что США признали влияние RT, введя против него санкции

Кадр: «Ответошная» / «ВКонтакте»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев порадовался санкциям, введенным властями США против телеканала RT. Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Очень хорошо, что RT наконец-то дошел до такого статуса, что Штаты стали с ним персонально бороться, что они обратили на него внимание», — заявил Лебедев.

По его словам, такие меры со стороны США можно расценивать как свидетельство того, что телеканал достиг высшей точки профессионального развития. Лебедев отметил, что Соединенные Штаты признали влияние RT на мнение населения в Латинской Америке и Африке, где канал пользуется популярностью. «Они попали в самое сердечко. И я желаю им не сдаваться», — заключил дизайнер.

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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал санкции США против российских СМИ. По его словам, подобные действия со стороны Соединенных Штатов говорят об их готовности «зайти как угодно далеко» в попытках подавить Россию.

13 сентября власти США ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», к которой относятся такие СМИ, как РИА Новости, Ruptly, Sputnik и RT. Также ограничительные меры коснулись руководителя холдинга Дмитрия Киселева. Минфин страны предписал завершить с медиагруппой все финансовые отношения до 13 ноября.

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