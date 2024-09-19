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09:04, 19 сентября 2024Наука и техника

Артиллеристы ЛенВО уничтожили цели на полигоне

МО: расчеты Д-30 ЛенВО во взаимодействии с БПЛА уничтожили цели на полигоне

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Артиллеристы Ленинградского военного округа (ЛенВО) во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили условные цели на учениях. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе занятий военнослужащие артиллерийских подразделений во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов нанесли огневое поражение личному составу условного противника и разрушили его опорные пункты осколочно-фугасными снарядами из 122-миллиметровых гаубиц Д-30», — говорится в сообщении.

Операторы БПЛА произвели разведку целей на общевойсковом полигоне в Ленинградской области и передали данные расчетам Д-30, которые поразили цели на расстоянии более восьми километров. Отмечается, что на занятии особое внимание уделили слаженности действий межвидовых подразделений.

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В июне «Известия» писали, что российские танкисты используют дроны для корректировки огня при стрельбе с закрытых огневых позиций. Это позволяет поражать цели на больших расстояниях.

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      Даниил Иринин
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