Банда злобных выдр до крови искусала бегунью

В Малайзии группа агрессивных выдр искусала 40-летнюю женщину

Власти Малайзии рассматривают вопрос о переселении выдр, которые набросились на занимавшуюся бегом женщину в городе Кота-Кинабалу, штат Сабах, и искусали ее до крови. Об этом пишет Malay Mail.

Инцидент случился в среду, 11 сентября. 40-летняя Мариаселла Харун совершала утреннюю пробежку в парке, когда около половины седьмого ее атаковали злобные животные. Они нанесли бегунье серьезные травмы, — в частности, искусали руки, ноги и повредили голову. Двое очевидцев, которые попытались отогнать банду агрессивных хищников, также получили ранения. В итоге женщину пришлось госпитализировать.

Проведенное представителями департамента дикой природы расследование показало, что группа выдр проникла в парк с прилегающей территории, «чтобы найти пищу в местном пруду». Через несколько дней после инцидента министр культуры, туризма и окружающей среды Малайзии Датук Кристина Лью заявила, что намерена встретиться с руководством департамента дикой природы страны и обсудить план действий относительно агрессивных животных. «Сейчас их много, и они быстро размножаются. Возможно, нам придется переселить их, однако это будет непростая задача», — сказала чиновница.

По словам Лью, главная проблема заключается в том, что необходимы большие средства на то, чтобы изловить животных и подобрать им подходящее новое место обитания. Глава департамента дикой природы штата Роланд Ниун заявил, что это первый зафиксированный в Сабахе случай нападения выдр на человека.

Ранее сообщалось, что в США выдра набросилась на гулявшего с матерью мальчика. Хищница несколько раз укусила ребенка за руку и попыталась утащить в воду.