Дан прогноз об отказе всех турецких банков от сделок с Россией

ТАСС: в Турции сделки с Россией могут разрешить только одному банку

Почти все банки Турции хотят перестать обслуживать сделки, связанные с Россией и Белоруссией. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в сегменте турецкого консалтинга.

По его данным, этим будет заниматься только одна кредитная организация — Emlak Katılım. Таким образом, остальные банки рассчитывают обезопасить себя от возможных санкций за сотрудничество с Россией и Белоруссией. Подчеркивается, что турецкие финансовые организации с западным участием уже фактически отказались обслуживать связанные с РФ транзакции.

Ранее сообщалось, что российские предприниматели уже столкнулись с проблемами проведения трансграничных платежей через турецкие банки. Впервые такая информация появилась в начале года. По некоторым данным, контрагенты стали требовать проведения оплаты за поставку не через Турцию, а через «нормальное» государство.

Также есть сведения, что США оказывают очень сильное давление на турецкие банки. Последних предупреждают о необходимости строго контролировать источники отправки платежей.