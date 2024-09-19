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11:24, 19 сентября 2024Экономика

Дан прогноз об отказе всех турецких банков от сделок с Россией

ТАСС: в Турции сделки с Россией могут разрешить только одному банку

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Почти все банки Турции хотят перестать обслуживать сделки, связанные с Россией и Белоруссией. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в сегменте турецкого консалтинга.

По его данным, этим будет заниматься только одна кредитная организация — Emlak Katılım. Таким образом, остальные банки рассчитывают обезопасить себя от возможных санкций за сотрудничество с Россией и Белоруссией. Подчеркивается, что турецкие финансовые организации с западным участием уже фактически отказались обслуживать связанные с РФ транзакции.

Ранее сообщалось, что российские предприниматели уже столкнулись с проблемами проведения трансграничных платежей через турецкие банки. Впервые такая информация появилась в начале года. По некоторым данным, контрагенты стали требовать проведения оплаты за поставку не через Турцию, а через «нормальное» государство.

Также есть сведения, что США оказывают очень сильное давление на турецкие банки. Последних предупреждают о необходимости строго контролировать источники отправки платежей.

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      Кирилл Луцюк
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