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13:04, 19 сентября 2024Наука и техника

Российские ученые разработают новый гамма-детектор для ядерной медицины

«Росатом» представил отечественный гамма-детектор для однофотонных томографов

Фото: «Росатом»

Специалисты научно-исследовательского и проектного института редкометаллической промышленности «Гиредмет», который входит в химико-технологический кластер научного дивизиона госкорпорации «Росатом», представили эскизный проект нового гамма-детектора для однофотонного эмиссионного компьютерного томографа (ОФЭКТ). Разработка осуществлялась в рамках грантовой программы обратного инжиниринга, поддерживаемой Агентством по технологическому развитию. Соответствующее инвестиционное соглашение было подписано в декабре 2023 года.

Проект, который планируется завершить к концу 2025 года, включает создание конструкционной документации и проведение предварительных испытаний опытного образца гамма-детектора. Важным аспектом разработки является использование крупных сцинтилляционных поликристаллов, которые потенциально могут заменить традиционные монокристаллы, снижая тем самым стоимость детектора.

Заместитель директора по науке и инновациям АО «Гиредмет» Константин Ивановских отметил, что с 2019 года институт активно занимается производством детекторных материалов для ядерной медицины в условиях ограничений импорта. В этом проекте также участвуют специалисты Физико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ), которые вносят свой вклад в развитие ядерной электроники и приборостроения.

Научный руководитель лаборатории ЭРП УрФУ Олег Игнатьев подчеркнул, что современные элементы и схемотехнические решения позволят создать многоканальные спектрометрические системы с улучшенными характеристиками по сравнению с существующими моделями на российском рынке.

АО «Русатом РДС», промышленный партнер и будущий потребитель разрабатываемого гамма-детектора, активно поддерживает этот проект. Директор направления по специализированной медицинской технике АО «Русатом РДС» Анатолий Мялицин добавил, что ОФЭКТ является важным инструментом в ядерной медицине, особенно в таких областях, как кардиология и эндокринология. Новый проект направлен на обеспечение национальной безопасности в области охраны здоровья и преодоление существующих импортных ограничений.

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      Григорий Шугаев
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