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09:50, 19 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ уличила в госизмене программиста из Тюмени за связь с иностранной организацией

ФСБ возбудила дело о госизмене против программиста из Тюменской области

Фото: lilik ferri yanto / Shutterstock / Fotodom

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене против жителя Тюменской области, вышедшего на связь с иностранной организацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

Мужчина попал под следствие за сотрудничество с иностранной организацией на конфиденциальной основе и деятельность против безопасности России. По данным ФСБ, он предложил свои услуги в сфере программирования и выполнял другие задания иностранной организации.

18 сентября сообщалось, что Пензенский областной суд приговорил к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы 35-летнего работника оборонного предприятия Станислава Скшетуского за переписку с представителем польской разведки.

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      Любовь Ширижик
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