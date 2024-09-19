Индия начнет создание околоземной орбитальной станции Bharatiya Antariksha

Индийское правительство одобрило начало работ по созданию национальной многомодульной околоземной орбитальной станции Bharatiya Antariksha Station (BAS). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Первый модуль станции BAS-1 планируется вывести на околоземную орбиту в декабре 2028 года. Начало развертывания Bharatiya Antariksha привязано к завершению индийской пилотируемой программы Gaganyaan.

В июле телеканал NDTV со ссылкой на главу Индийской организации космических исследований Шридхара Паникера Сомнатха сообщил, что первый пилотируемый полет индийского корабля Gaganyaan может состояться в конце 2025 года.

Общая масса пятимодульной Bharatiya Antariksha должна составить 52 тонны. Высота орбиты — около 400 километров на Землей. Станция будет способна вмещать до 6 астронавтов. Строительство Bharatiya Antariksha планируется завершить к 2035 году.