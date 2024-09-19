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21:00, 19 сентября 2024Наука и техника

Индия начнет создание околоземной орбитальной станции

Индия начнет создание околоземной орбитальной станции Bharatiya Antariksha

Изображение: Nssdatta19 / Wikimedia

Индийское правительство одобрило начало работ по созданию национальной многомодульной околоземной орбитальной станции Bharatiya Antariksha Station (BAS). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Первый модуль станции BAS-1 планируется вывести на околоземную орбиту в декабре 2028 года. Начало развертывания Bharatiya Antariksha привязано к завершению индийской пилотируемой программы Gaganyaan.

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В июле телеканал NDTV со ссылкой на главу Индийской организации космических исследований Шридхара Паникера Сомнатха сообщил, что первый пилотируемый полет индийского корабля Gaganyaan может состояться в конце 2025 года.

Общая масса пятимодульной Bharatiya Antariksha должна составить 52 тонны. Высота орбиты — около 400 километров на Землей. Станция будет способна вмещать до 6 астронавтов. Строительство Bharatiya Antariksha планируется завершить к 2035 году.

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      Иван Потапов
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