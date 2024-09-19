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20:33, 19 сентября 2024Наука и техника

Индия одобрила миссию по возвращению образцов с Луны

Индия одобрила миссию Chandrayaan-4 по возвращению образцов с Луны

Фото: Kashif Masood / Xinhua / Globallookpress.com

Индийское правительство одобрило миссию Chandrayaan-4 по возвращению образцов с Луны. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Бюджет миссии составляет 253 миллиона долларов. В рамках Chandrayaan-4 предполагается совершить два ракетных пуска. Миссия станет основой для будущей индийской пилотируемой программы.

«Миссия позволит Индии стать самодостаточной в критически важных фундаментальных технологиях для пилотируемых миссий, возвращения лунных образцов и научного анализа лунных образцов. Реализация [программы] предполагает значительное участие индийской промышленности», — заявили в правительстве.

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23 августа 2023 года индийская автоматическая межпланетная станция Chandrayaan-3 совершила успешную посадку на поверхность Луны. Мягкая посадка состоялась недалеко от кратера Манцини в Южном полушарии естественного спутника Земли. Благодаря успешному спуску Chandrayaan-3 Индия вошла в клуб космических держав, способных осуществлять мягкую посадку на поверхность Луны. Ранее эту возможность продемонстрировали СССР, США и Китай.

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      Иван Потапов
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