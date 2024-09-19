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14:50, 19 сентября 2024Наука и техника

Индия за 149 миллионов долларов запустит миссию к Венере

Индия в марте 2028 года запустит миссию к Венере

Фото: Reuters

Индия в марте 2028 года планирует запустить миссию Venus Orbiter Mission (VOM) к Венере. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Целью автоматической межпланетной станции (АМС), которая должна выйти на околовенерианскую орбиту, станет изучение атмосферы, геологии и эволюции планеты. Бюджет миссии составляет 149 миллионов долларов, из которых 99 миллионов — стоимость непосредственно АМС.

В мае 2022-го ТАСС со ссылкой на главу Индийской организации космических исследований Шридхара Паникера Сомнатха сообщил, что Дели запланировал отправку АМС к Венере в 2024-м.

В ноябре 2021-го Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора госкорпорации «Роскосмоса», заявил, что если Россия к 2030 году не запустит миссию к Венере, то «вывалится» из тройки космических держав.

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      Иван Потапов
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