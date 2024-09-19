Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Химки
1:5
Завершен
Локомотив М
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
ЦСКА
3:2
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
4:7
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Црвена Звезда
1:2
Завершен
Бенфика
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Фейеноорд
0:4
Завершен
Байер
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Спартак М
4:1
Завершен
Крылья Советов
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
Аталанта
0:0
Завершен
Арсенал
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Атлетико М
2:1
Завершен
РБ Лейпциг
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Диана Шнайдер
Сегодня
12:30 (Мск)
Марта Костюк
Сеул (ж)
00:01, 20 сентября 2024Спорт

«Монако» с Головиным обыграло «Барселону» в Лиге чемпионов

«Монако» с Александром Головиным обыграло «Барселону» в Лиге чемпионов

Фото: Manon Cruz / Reuters

«Монако» на своем поле обыграло «Барселону» в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 19 сентября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Магнес Аклиуш и Джордж Иленикена, у испанцев гол на счету Ламина Ямаля. У монегасков в перерыве на замену вышел Александр Головин.

В следующем туре «Монако» 2 октября на выезде сыграет с загребским «Динамо». «Барселона» днем раньше дома примет «Янг Бойз».

С нынешнего сезона формат Лиги чемпионов изменился. Традиционная групповая стадия упразднена, вместе этого все участники сыграют друг с другом по швейцарской системе, каждая команда проведет на первом этапе восемь матчей против разных соперников.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о причине преимущества ВС России в зоне СВО

      Путин сообщил о наращивании выпуска востребованных вооружений

      ВС России поставили партию ракет «Х-БПЛА»

      Оценена вероятность новых взрывов гаджетов по всему миру

      Ученые определили точку начала пандемии коронавируса

      «Монако» с Головиным обыграло «Барселону» в Лиге чемпионов

      На Украине пожаловались на отсутствие у Запада стратегии помощи

      Осужденный в Белоруссии гражданин США извинился перед Лукашенко

      По популярной российской видеоигре снимут фильм

      Зеленский назвал два крайне сложных направления для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше