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21:15, 19 сентября 2024Забота о себе

Мужчин предупредили о проблемах с потенцией из-за одной привычки

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Мужчины чаще всего переносят стресс, не давая выхода эмоциям, что негативно влияет на их репродуктивную функцию и потенцию, предупредил доктор медицинских наук, руководитель урологической клиники «Европейский Медицинский Центр», эксперт сообщества UmetEXPERTS Николай Григорьев. Об опасности этой привычки для мужского здоровья он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснил, что стресс провоцирует чрезмерный выброс в кровь гормонов адреналина и кортизола, повышенный уровень которых подавляет выработку тестостерона, а это, в свою очередь, сокращает количество здоровых и активных сперматозоидов. По его словам, тестостерон отвечает не только за половую функцию, но и за здоровье костей и мышц, внимание, работу мозга.

«При нарушении выработки тестостерона мужчина становится агрессивным, тревожным и даже плаксивым. У него страдает самооценка, резко меняется настроение», — объяснил Григорьев. Он сравнил это состояние с ПМС у женщин и отметил, что оно развивается в основном у мужчин старше 40 лет, когда формируется дефицит мужских гормонов.

При стрессе и нервном перенапряжении происходит спазм сосудов, что мешает крови приливать к половым органам. Из-за этого развивается эректильная дисфункция и образуется замкнутый круг: мужчина переживает — страдает его эректильная функция — стресс развивается еще сильнее

Николай Григорьевдоктор медицинских наук, профессор, врач-уролог

Врач призвал мужчин помнить, что стресс часто становится провокатором развития сердечно-сосудистых заболеваний. Если появляются такие симптомы, как постоянная усталость, раздражительность, повышенное потоотделение, нарушение эректильной функции, проблемы с эякуляцией и боль в районе половых органов, необходимо сразу обращаться за медицинской помощью, подытожил Григорьев.

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