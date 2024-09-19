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12:38, 19 сентября 2024Забота о себе

Мужчины и женщины поделились простыми способами поддержать ментальное здоровье

Фото: Unsplash

Мужчины и женщины, столкнувшиеся с проблемами с ментальным здоровьем, рассказали о простых способах поддержать психику. Своим опытом пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие люди порекомендовали для решения ментальных проблем обратиться к физическим нагрузкам и начать с долгих прогулок.

Долгие прогулки очень хороши, это невероятно легкий способ немного привести себя в форму

reddituser12345_пользователь Reddit

Другие посоветовали завести домашнее животное. Например, кошку.

После того как не стало моей 12-летней собаки, около года у меня не было домашнего животного. Депрессия становилась хуже. Я взяла из приюта котенка, испуганную крошечную кошечку. И она перевернула мой мир

Lyeta1_1пользовательница Reddit
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Также многие комментаторы рассказали о пользе ведения личного дневника.

Просто сбрасывал тяжелые мысли на бумагу. Кстати, пицца тоже помогает

xsugarshinyпользователь Reddit

Ранее люди, занимающиеся работой с персоналом, вспомнили о самых неприличных причинах увольнения сотрудников. Один из комментаторов рассказал историю, как ему пришлось уволить сотрудника развлекательного парка за оригинальный повод раздавать подарки гостьям.

Их время пришло!
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      Александра Лисица
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