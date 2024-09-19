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22:41, 19 сентября 2024Культура

На лидера группы «Порнофильмы» составили протокол за дискредитацию армии

На Владимира Котлярова составили протокол за дискредитацию ВС России

Фото: Wesley Tingey / Unsplash

Тверской суд Москвы составил протокол на лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

Административный протокол в отношении музыканта был зарегистрирован 18 сентября, заявили агентству в суде.

Ранее суд оштрафовал Котлярова за дискредитацию армии России. Музыканту назначили административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Уточняется, что его признали виновным по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»).

Котляров был признан иноагентом в сентябре 2023 года. По заявлению Минюста России, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.

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