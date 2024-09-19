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20:12, 19 сентября 2024Бывший СССР

На Украине предрекли отключения связи зимой по 20 часов

Представитель Минцифры Украины Прибитько предрек отключения связи по 18-20 часов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Глава направления развития мобильного интернета Минцифры Украины Станислав Прибитько предрек отключения связи в республике зимой по 18-20 часов в сутки. Его слова передает «Страна.ua».

По его словам, отключения связи будут вызваны тем, что в стране могут происходить блэкауты, персонала в компаниях мобильных операторов на хватает из-за мобилизации, а аккумуляторы не будут успевать заряжаться.

Как добавил Прибитько, выполнить требования правительства по обеспечению связи без электричества (в течение 10 часов) к 2025 году выполнить на 100 процентов пока невозможно.

Ранее миссия ООН по мониторингу соблюдения прав человека в стране (ММПЧУ) заявила, что зимой Украина может оставаться без света до 18 часов в сутки. Также сообщалось, что жителей Украины ждет тяжелая зима из-за ударов по энергосистеме. Как отмечалось, отключение света происходит все чаще. По мнению экспертов, снабжение некоторых регионов идет очень сложно, даже несмотря на то, что электричество есть.

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      Валентин Карант
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