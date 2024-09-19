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08:56, 19 сентября 2024Экономика

На Земле продолжилась магнитная буря

Синоптик Леус: в магнитосфере Земли происходят заметные возмущения

Фото: Christian Erfurt / Unsplash

Несмотря на прогнозы о том, что магнитная буря на Земле к настоящему времени должна прекратиться, в магнитосфере планеты продолжают происходить заметные возмущения. Об этом у себя в Telegram-канале сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Минувшей ночью на четверг, 19 сентября, геомагнитное поле временами переходило в стадию слабых возмущений. В ранние утренние часы, после 5:46 по московскому времени, началась слабая магнитная буря класса G1. По прогнозу синоптика, явление не будет продолжительным и в ближайшие часы прекратится.

Во вторник, 17 сентября, на Землю обрушилась очередная магнитная буря, достигавшая по своей силе почти максимального уровня. В первой половине дня среды, 18 сентября, магнитосфера Земли находилась в слабо возмущенном состоянии.

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      Мария Черкасова
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