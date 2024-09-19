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05:02, 19 сентября 2024Забота о себе

Назван неожиданный продукт для повышения либидо и улучшения сексуальной жизни

Фото: Unsplash

Сотрудники университета Дшанг в Камеруне выяснили, что добавление кузнечиков в рацион способно повысить либидо. О неожиданном способе улучшить сексуальную жизнь рассказало издание New York Post.

Результаты исследования, в котором кузнечиков назвали новым афродизиаком, опубликовали в авторитетном издании Food Science of Animal Products. Установлено, что употребление в пищу кузнечиков способствует повышению полового влечения и улучшает качество сна. Кроме того, оно положительно влияет на здоровье волос и помогает контролировать вес, говорится в статье.

Пользу употребления насекомых объяснили тем, что они богаты питательными веществами, включая белок, незаменимыми аминокислотами, витаминами и минералами. Этими же свойствами обладают и другие продукты, которые принято считать афродизиаками.

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И хотя научный эксперимент проводили на крысах, автор исследования Нгнанияйи Абдул заявил, что результаты подчеркивают значимый потенциал съедобных насекомых, таких как кузнечики-конусоголовы.

Ранее эндокринолог Ольга Махрова рассказала о пользе «гормона поцелуев». По ее словам, гормон кисспептин, также известный как «гормон поцелуев», играет важную роль в половом созревании, влияет на фертильность, повышает либидо, а также помогает бороться с депрессией.

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      Вера Владзиевская
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