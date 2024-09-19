Поезд протаранил легковой автомобиль в российском регионе

В Костромской области поезд протаранил легковой автомобиль

В Костромской области грузовой поезд протаранил автомобиль, который выехал на железнодорожный переезд. Об этом сообщила пресс-служба Северной железной дороги в Telegram-канале.

Авария произошла на переезде между станциями Сендега и Дровинки. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, однако столкновения с транспортным средством избежать не удалось.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Схода подвижного состава нет. На движение поездов ситуация не повлияла», — сообщили в пресс-службе. Там также призвали водителей быть бдительными при пересечении железнодорожного полотна.

Похожий случай 5 августа произошел в Новосибирской области. Там автомобиль врезался в поезд в селе Марусино. В конце июля пассажирский поезд Казань — Адлер столкнулся с КамАЗом под Волгоградом. Тогда с рельсов сошли девять вагонов. Внутри поезда находились более 800 пассажиров. В результате происшествия пострадали свыше 100 человек.