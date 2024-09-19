Россиянам назвали главные способы защиты от осенней простуды

Вирусолог Волчков: вакцинация и витамин D защитят от осенней простуды

Одним из ключевых способов защиты от осенней простуды является вакцинация. Об этом в беседе с Life.ru рассказал эксперт в области вирусологии Павел Волчков.

При этом, по его словам, полностью обезопасить себя от всех потенциальных патогенов невозможно. Наиболее часто встречающиеся вирусные заболевания, такие как грипп, требуют своевременного обновления вакцин. Их следует делать перед началом осени, основываясь на прогнозы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Относительно ковида, вспышку которого мы сейчас наблюдаем, из рекомендаций — уже имеющаяся вакцина. Чем чаще и регулярнее она подвергается апдейту, тем лучше», — добавил вирусолог. Помимо этого Волков порекомендовал не забывать про витамин D. Тем, кто мало находился под солнцем летом, его рекомендуется принимать с конца лета и в течение всей осени. Он также посоветовал обратить внимание на кисломолочные продукты как на альтернативный источник витамин D.

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и врач-иммунолог Андрей Продеус назвали россиянам простые способы профилактики простуды. В числе прочего они посоветовали регулярно мыть руки, проветривать помещения и избегать массовых мероприятий, а также людей с признаками простуды.

До этого главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, что почти 80 процентов иммунитета формируется в кишечнике и зависит от полезной микрофлоры. Она также перечислила главные продукты для укрепления иммунитета.