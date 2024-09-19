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09:29, 19 сентября 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали регулярно употреблять в пищу краснокочанную капусту

Терапевт Каневская посоветовала есть краснокочанную капусту для здоровья мозга

Фото: Freepik

Краснокочанная капуста содержит в 10 раз больше витаминов и питательных веществ по сравнению с белокочанной, в том числе антиоксидант антоциан, необходимый для здоровья для нервной системы и мозга, рассказала терапевт Светлана Каневская. Об этом и других полезных свойствах этого доступного продукта врач рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

Каневская посоветовала регулярно употреблять в пищу краснокочанную капусту, поскольку она богата пищевыми флавоноидами — мощными антиоксидантами, обладающими противовоспалительными и противовирусными свойствами. Также этот овощ богат витаминами С, К, необходимыми для здоровья мозга и формирования костной ткани, и важными для нервной системы витамином В6 и фолиевой кислотой. Также этот продукт содержит витамины А и Е, которые поддерживают остроту зрения и красоту кожи, добавила врач.

Краснокочанная капуста — кладезь минералов, таких как кальций, магний, калий, марганец и цинк. Все они важны для здоровья мозга, в целом для работы нашей нервной системы, костей и зубов и всего нашего организма

Светлана Каневскаятерапевт

Кроме того, продолжила Каневская, капуста — мощный защитник нервной системы и головного мозга. Она содержит антиоксидант антоциан, улучшающий когнитивные функции и концентрацию. К тому же этот продукт способен снизить риск развития деменции.

Краснокочанная капуста — источник пищевых волокон, содержит много воды и мало калорий, поэтому помогает поддерживать здоровый вес. Более того, врач рекомендовала включить ее в рацион людям с диабетом, так как этот продукт контролирует синтез глюкозы.

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      Вера Владзиевская
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