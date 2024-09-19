Российский военкор показал кадры с жалобами бойца ВСУ на российских военных под Курском

Военкор Лисицын показал жалующегося на не жалеющих снарядов ВС России бойца ВСУ

Украинский военнослужащий пожаловался на не жалеющие снаряды Вооруженные силы (ВС) России под Курском. Кадры с жалующимся бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) показал в Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

На выложенных журналистом кадрах боец ВСУ указывает на уничтоженную технику и сообщает, что российские военные выпустили по ней «170 тысяч долларов» — так он оценил стоимость снарядов, которые ударили по военной машине.

«Так что, чтоб вы понимали, россияне не жалеют ни денег, ни ресурсов, для того чтобы уничтожить украинских военных», — обратился к подписчикам с жалобой украинский боец.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе. Политолог Сергей Марков заявил, что контрнаступление России «переломило тренд», но серьезные результаты работы военных еще впереди.