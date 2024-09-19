Российский военкор показал кадры с жалобами бойца ВСУ на российских военных под Курском

Украинский военнослужащий пожаловался на не жалеющие снаряды Вооруженные силы (ВС) России под Курском. Кадры с жалующимся бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) показал в Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
На выложенных журналистом кадрах боец ВСУ указывает на уничтоженную технику и сообщает, что российские военные выпустили по ней «170 тысяч долларов» — так он оценил стоимость снарядов, которые ударили по военной машине.
«Так что, чтоб вы понимали, россияне не жалеют ни денег, ни ресурсов, для того чтобы уничтожить украинских военных», — обратился к подписчикам с жалобой украинский боец.
Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе. Политолог Сергей Марков заявил, что контрнаступление России «переломило тренд», но серьезные результаты работы военных еще впереди.