Стало известно о планах Индии модернизировать и продать Т-72

IDN: Индия планирует модернизировать и продать свои танки Т-72

Индия планирует модернизировать и продать свои танки Т-72. Об этом от неназванного высокопоставленного индийского чиновника стало известно изданию Indian Defenсe News (IDN).

«Модернизация будет включать совместные усилия индийских оборонных производителей и российских поставщиков технологий. Это партнерство является частью более широкой тенденции, в которой Индия стремится поддерживать свои оборонные связи с Россией, одновременно наращивая свои внутренние производственные возможности», — говорится в публикации.

Отмечается, что в рамках модернизации индийские танки получат улучшенные системы управления огнем, усиленную броню и повышенную мобильность, что сделает Т-72 более пригодными для ведения боев в современных условиях. Целью продажи танков называется выход Индии на мировой оборонный рынок и получение прибыли.

Ранее издание Defense News сообщило, что Индия закупит 240 высокотемпературных турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги для многофункциональных истребителей Су-30МКИ. Двигатели АЛ-31ФП производятся в Индии по российской лицензии. Сейчас локализация производства достигает 54 процентов. В Индии планируют увеличить ее до 63 процентов.

Всего индийская армия располагает около 2500 танками Т-72. Эксплуатировать их Дели начал в 1970-х годах.