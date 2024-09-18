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16:57, 18 сентября 2024Наука и техника

Индия закупит сотни двигателей для Су-30МКИ

Индия закупит 240 двигателей АЛ-31ФП для истребителей Су-30МКИ

Фото: U.S. Air Force Photo by Senior Airman Larry E. Reid Jr. / Wikimedia

Индия закупит 240 высокотемпературных турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги для многофункциональных истребителей Су-30МКИ. Об этом сообщает издание Defense News.

Контракт на поставку сотен силовых агрегатов Минобороны Индии подписало с государственной компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Стоимость соглашения составляет 3,1 миллиарда долларов. На исполнение контракта отводится восемь лет.

Двигатели АЛ-31ФП производятся в Индии по российской лицензии. В настоящее время локализация производства достигает 54 процентов. В Индии планируют увеличить данный показатель до 63 процентов.

В августе издание Army Recognition заметило, что индийские Су-30МКИ захотели превратить в самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Для этого истребители могут получить новые радары с активной фазированной антенной решеткой.

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      Иван Потапов
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