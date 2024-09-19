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01:16, 19 сентября 2024Мир

Трамп допустил встречу с Зеленским

Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским во время его визита в США

Фото: Global Look Press

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп допустил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в США. Об этом пишет Reuters.

«Вероятно, да», — отметил Трамп. Однако он не уточнил место и дату встречи с Зеленским.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, комментируя возможность встречи Зеленского и американского президента Джо Байдена, заявил, что «США не готовы анонсировать подобное событие».

В июле Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого договорился о личной встрече с американским политиком. По словам Трампа, в разговоре с Зеленским он подчеркнул, что украинское «весеннее наступление так и не состоялось» и российская сторона «установила миллионы мин».

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      Марина Совина
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