В США оценили возможность новых переговоров Байдена с Зеленским

Белый дом: США не готовы объявить о новой встрече Байдена с Зеленским

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби прокомментировал возможность новой встречи президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби оценили возможность новых переговоров Байдена с Зеленским в Белом доме или в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. По его словам, США не готовы анонсировать подобное событие. «У меня на сегодня нет встречи, чтобы о ней объявить», — отметил он на брифинге.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден выступит на Генеральной ассамблее ООН 24 сентября, во время мероприятия также проведет встречи с мировыми лидерами.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не подтвердила встречу Байдена и Зеленского на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. «Мы сможем предоставить больше информации позже», — заверила она на брифинге для журналистов.